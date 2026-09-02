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ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸೇಲ್ಸ್! CV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 49% ವರೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ!!

Indian Auto Sales August 2026: ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು CV ವಿಭಾಗ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸೇಲ್ಸ್! (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2026 at 8:59 AM IST

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Indian Auto Sales August 2026: ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ತಯಾರಕರು ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ: ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ (Hyundai Motor India) ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 65,796 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.8% ಏರಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ 54,396 ಯುನಿಟ್, ಇದು 23.6% YoY ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ರಫ್ತು 11,400 ಯುನಿಟ್ ಆಗಿದೆ.

"FY2027 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಆಗಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12.6% ಬೆಳೆದಿದೆ" ಎಂದು Hyundai Motor India MD & CEO ತರುಣ್ ಗರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

CV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಿಗಿತ: Tata Motors ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರಾಟ 44,411 ಯುನಿಟ್ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು YoY ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 49% ಏರಿಕೆ. ದೇಶೀಯ MH&ICV (ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು) ಮಾರಾಟ 17,531 ಯುನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 31% ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. MH&ICV ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರಾಟ 18,920 ಯುನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 29% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Mahindra & Mahindra Ltd. ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ (3.5 ಟನ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು) ರಫ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ 2495 ವಾಹನಗಳು, 47% YoY ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ್ಚ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು SML Mahindra ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು Mahindra ಟ್ರಕ್, ಬಸ್ ಮತ್ತು CE ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಸಹಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. GST ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಡಿಮೆ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಆಟೋ ಮಾರಾಟ ವಿವರ

ಕಂಪನಿಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ / ವಿಭಾಗYoY ಬೆಳವಣಿಗೆಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ
Hyundai Motor India65,796 ಯುನಿಟ್ (ದೇಶೀಯ 54,396 + ರಫ್ತು 11,400)8.8% ಒಟ್ಟು, ದೇಶೀಯ 23.6%ದಾಖಲೆಯ ಆಗಸ್ಟ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ, ಏಪ್ರಿಲ್-ಆಗಸ್ಟ್ 12.6% ಬೆಳವಣಿಗೆ
Hyundai ರಫ್ತು11,400 ಯುನಿಟ್ಕುಸಿತಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಡಚಣೆ ಕಾರಣ
Tata Motorsಒಟ್ಟು 44,411 ಯುನಿಟ್, MH&ICV ದೇಶೀಯ 17,531ಒಟ್ಟು 49%, MH&ICV 31%MH&ICV ದೇಶೀಯ+ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 18,920 ಯುನಿಟ್, 29% ಏರಿಕೆ
Mahindra Trucks & Buses2495 ವಾಹನ (3.5 ಟನ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ)47%ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ್ಚ, ಸರಕು ಬೇಡಿಕೆ, ಬದಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಂಬಲ
ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಇನ್‌ಪುಟ್, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 GST ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೇಸ್

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TAGGED:

HYUNDAI TATA MAHINDRA SALES GROWTH
CV SEGMENT MHICV GROWTH
AUTO INDUSTRY YOY GROWTH
HYUNDAI TATA MAHINDRA REPORT
INDIAN AUTO SALES AUGUST 2026

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