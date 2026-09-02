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ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾರಿಂದ ‘ಭೀಮ’ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ

Shubhanshu Shukla BHEEM: ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ‘ಭೀಮ’ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

BHEEM HABITAT MOON MARS INDIAN ASTRONAUT BHEEM CONCEPT IISC BENGALURU ALOKE LAB MOON MARS LIVING HABITAT INDIA
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾರಿಂದ ‘ಭೀಮ’ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (Photo Credit: X/Shubhanshu Shukla)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2026 at 1:27 PM IST

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Shubhanshu Shukla BHEEM: ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಭೂಮ್ಯತೀತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ (Bharatiya Habitable Expandable Extraterrestrial Habitat-BHEEM) ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆ: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿಯ ಭಾರತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೀಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ದೈಹಿಕ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಳಿದ ನಂತರ ಮಾನವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BHEEM HABITAT MOON MARS INDIAN ASTRONAUT BHEEM CONCEPT IISC BENGALURU ALOKE LAB MOON MARS LIVING HABITAT INDIA
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾರಿಂದ ‘ಭೀಮ’ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (Photo Credit: X/Shubhanshu Shukla)

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ಯಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಅವರ ಕೆಲಸವು ಭೂಮ್ಯತೀತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾನವರು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಲೋಕ್ ಲ್ಯಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ B.H.E.E.M. ಅಥವಾ Bharatiya Habitable Expandable Extraterrestrial Habitatಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಮುಂದಿನ ಯುಗವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

BHEEM HABITAT MOON MARS INDIAN ASTRONAUT BHEEM CONCEPT IISC BENGALURU ALOKE LAB MOON MARS LIVING HABITAT INDIA
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾರಿಂದ ‘ಭೀಮ’ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (Photo Credit: X/Shubhanshu Shukla)

ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ!: ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ದೂರದ ಪ್ರಪಂಚಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದರೂ ಇಳಿದ ನಂತರ ಮಾನವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಭೂಮ್ಯತೀತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಕಿರಣ, ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

BHEEM HABITAT MOON MARS INDIAN ASTRONAUT BHEEM CONCEPT IISC BENGALURU ALOKE LAB MOON MARS LIVING HABITAT INDIA
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾರಿಂದ ‘ಭೀಮ’ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (Photo Credit: X/Shubhanshu Shukla)

ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜೀವ - ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೂಲ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಂದೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು: ಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗೆ ಮಾನವರ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನವರು ಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗೆ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸವು ಇಂದಿನಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BHEEM HABITAT MOON MARS INDIAN ASTRONAUT BHEEM CONCEPT IISC BENGALURU ALOKE LAB MOON MARS LIVING HABITAT INDIA
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾರಿಂದ ‘ಭೀಮ’ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (Photo Credit: X/Shubhanshu Shukla)

ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಡಿಮೆ - ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರಾಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಾಗಿರಬಾರದು. ಆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BHEEM HABITAT MOON MARS INDIAN ASTRONAUT BHEEM CONCEPT IISC BENGALURU ALOKE LAB MOON MARS LIVING HABITAT INDIA
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾರಿಂದ ‘ಭೀಮ’ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (Photo Credit: X/Shubhanshu Shukla)

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಓಟವು ಭಾರತದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.

BHEEM ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿವರ

ವಿಷಯವಿವರ
ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುBharatiya Habitable Expandable Extraterrestrial Habitat (BHEEM)
ಪರಿಚಯಿಸಿದವರುಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 1, 2026 ರಂದು X ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಅಲೋಕ್​ ಲ್ಯಾಬ್​ (Aloke Lab), ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IISc), ಬೆಂಗಳೂರು
ಹಿನ್ನೆಲೆರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ತರಬೇತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೀಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಲಿಕೆ
ಉದ್ದೇಶಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ನಿರಂತರ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ, ವಿಕಿರಣ, ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ, ಜೀವ - ಬೆಂಬಲ, ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಮಹತ್ವಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ಪರಿಶೋಧನಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರಕ, ಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಾಸಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ

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TAGGED:

BHEEM HABITAT MOON MARS
INDIAN ASTRONAUT BHEEM CONCEPT
IISC BENGALURU ALOKE LAB
MOON MARS LIVING HABITAT INDIA
SHUBHANSHU SHUKLA BHEEM

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