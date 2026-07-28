ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ದೇಶದ 'ಭಾರ್ಗವಸ್ತ್ರ'! ಇದರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಶರಣು!
Drone Killer Bhargavastra: ಡ್ರೋನ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರತ 'ಭಾರ್ಗವಸ್ತ್ರ' ಎಂಬ ಡ್ರೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : July 28, 2026 at 8:28 AM IST
Drone Killer Bhargavastra: ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ನ 'ಶಹೇದ್' ಡ್ರೋನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ಈ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯು 'ಭಾರ್ಗವಸ್ತ್ರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಾರಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ಡ್ರೋನ್ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಇದು ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
#WATCH | Solar Defence and Aerospace Ltd. (SDAL) demonstrated "Bhargavastra", an indigenous, vehicle-mounted, multi-layered Counter-Swarm Drone System, to the three defence services including the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force at its Nagpur facility on July 23–24.… pic.twitter.com/2QUkLuPHfJ— ANI (@ANI) July 24, 2026
'ಭಾರ್ಗವಸ್ತ್ರ' ಎಂದರೇನು? ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?: 'ಭಾರ್ಗವಸ್ತ್ರ' ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕೌಂಟರ್-ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆ್ಯಂಟಿ-ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮೂಹಗಳು, ಅಡ್ಡಾಡುವ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಟನಾಮಾಸ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಶಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸದ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಧಾರಿತ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸೋಲಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SDAL) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 23-24ರಂದು SDAL ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ 'ಭಾರ್ಗವಸ್ತ್ರ'ವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಶತ್ರುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಡ್ರೋನ್: ಈ ಡ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಾಡಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್/ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ (EO/IR) ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ RF ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಕಮಾಂಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (C4I) ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಾಡಾರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗಿನ ವೈಮಾನಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು SDAL ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ನುವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (EOTS) 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಾದ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮೀರಿದೆ. ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನುವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚ: ಈ ಡ್ರೋನ್ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, 'ಭಾರ್ಗವಸ್ತ್ರ' ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರು ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು (UAV ಗಳು) ನೇರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
SDAL ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಭಾರ್ಗವಸ್ತ್ರ' ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮುಂದಿನ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಸೋರ್ ಮತ್ತು ಪೋಖ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ರಾಡಾರ್, ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ ಮತ್ತು C4I ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
5,000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌಂಟರ್-ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ 'ಭಾರ್ಗವಸ್ತ್ರ' ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 5,000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಡ್ರೋನ್ ಸಮೂಹಗಳು (ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಚನೆಗಳು), ಸಶಸ್ತ್ರ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು (ಕಾಮಿಕೇಜ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು) ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಭಾರ್ಗವಸ್ತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನು?: ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಜ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 'ಹಾರ್ಡ್-ಕಿಲ್' ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 64 ಮೈಕ್ರೋ-ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಂಪನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
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