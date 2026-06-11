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ಅಮೆರಿಕದ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ಬೋಟ್​! ಈ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಹಿಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು?

Indian-American Drone Boat: ಇಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವರಹಿತ ಡ್ರೋನ್ ಬೋಟ್​ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರಿದ್ದು, ಅವರು ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

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ಅಮೆರಿಕದ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ಬೋಟ್ (Photo Credit: Saronic Technologies)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 7:52 AM IST

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Indian-American Drone Boat: ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸೇನಾ ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಾನವರಹಿತ ಡ್ರೋನ್ ದೋಣಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನವರಹಿತ ಹಡಗನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಇನ್ನು ಈ ಡ್ರೋನ್ ಬೋಟ್​ ಅನ್ನು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮೂಲದ ಸರೋನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಭವ್ ಅಲ್ಟೇಕರ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭವ್ ಅಲ್ಟೇಕರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಡೆದಿದ್ದೇನು?: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಮನ್ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಕೋರ್ಸೇರ್' ಎಂಬ ಅಟಾನಾಮಸ್​ ಡ್ರೋನ್ ಬೋಟ್​ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿತು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಸರೋನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್: ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ 'ಕೋರ್ಸೇರ್' ಡ್ರೋನ್ ದೋಣಿಯನ್ನು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮೂಲದ 'ಸರೋನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 2022 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭವ್ ಅಲ್ಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

24 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕೋರ್ಸೇರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಡ್ರೋನ್ ದೋಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 35 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1,000 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ AI-ಚಾಲಿತ ದೋಣಿ 1,000 ಪೌಂಡ್‌ಗಳ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವರಹಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಪೆಂಟಗನ್‌ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದೋಣಿ AI-ಶಕ್ತಗೊಂಡ ಮಾನವರಹಿತ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ US ನೌಕಾಪಡೆಯ 'ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 59'ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಡಗುಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ $392 ಮಿಲಿಯನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ಆಸ್ಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೇವಿ ಸೀಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಡಿನೋ ಮಾವ್ರೂಕಾಸ್, ವಿಭವ್​ ಅಲೇಕ್ಟರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಮೂವರು ಸೇರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಯಾರೀ ವಿಭವ್​?: ಸರೋನಿಕ್‌ನ ಚೀಫ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಆಫೀಸರ್​ ಆಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಅಲ್ಟೇಕರ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರೋನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಟಾನಾಮಸ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈಭವ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಗ್ರಹಿಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಟಾನಾಮಸ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕಡಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ವಿಭವ್ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಡುರಿಲ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ 'ಘೋಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಕ್' ಡ್ರೋನ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.

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INDIAN AMERICAN DRONE BOAT

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