ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ 2025: ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿವೆ ಮಹಾ ಕುಂಭ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್, ಕಾಂತಾರ, ರೋಡ್ರಿಗಸ್!
Google Search 2025: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಜನರು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಝಡ್ ಸರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Google Search 2025: 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಂತೆಯೇ, ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2025 ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಜನರು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಪೇಜ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಏನು ನೋಡಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ಚ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 75 ಲಕ್ಷ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಚ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ "ನನ್ನ ಐಪಿ ವಿಳಾಸ ಯಾವುದು?" ಎಂಬುದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ 3.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, "where's my refund", "how you like that", "where am i" ಮತ್ತು "how to lose weight fast" ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಗೂಗಲ್ A to Z ಸರ್ಚ್ 2025: ಗೂಗಲ್ 'A to Z ಇನ್ ಸರ್ಚ್ 2025' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಪ್ರತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
A - Aneet Padda & Ahaan Panday: ಸೈಯಾರಾ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಾದ ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲಾಯಿತು. ಸೈಯಾರಾ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
B - Bryan Johnson on Nikhil Kamath Podcast: ಈ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ-ಟ್ರೆಂಡ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಳಪೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ Near Me ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "Air Quality near me" ಎಂಬ ಪದವು ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
C - Ceasefire: "What is ceasefire" ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜನರು mock drills ಮತ್ತು stampedes ಹಿಡಿದು Pookie, 5201314 ಮತ್ತು Nonceನಂತಹ ವೈರಲ್ ಪದಗಳವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹುಡುಕಿದರು.
D - Dharmendra: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗೂಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
E - Earthquake near me: ಜನರು "Earthquake near me" ಎಂಬ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು near me ಎಂಬ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನರು near me ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Dandiya Night, Durga Puja, Pickleball, ಮತ್ತು movies near us ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.
F - Final Destination & Floodlighting: ಈ ಹುಡುಕಾಟವು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಹಾರರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
G - Google Gemini: ಈ ವರ್ಷ AI ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಚ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜನರು "ಡೀಪ್ಸೀಕ್", "ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ", "ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ", "ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಸ್ಟುಡಿಯೋ" ಮತ್ತು "ಫ್ಲೋ" ಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.
H - Haldi Trend: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ.
I - Indian Premier League: ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಉನ್ನತ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ಅಗ್ರ ಐದು ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
J - Jemimah Rodrigues: ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಗ್ರ ವಿಮೆನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ.
K - Kantara: ‘ಕಾಂತಾರ’ ಟಾಪ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೂಲಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಕೊ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.
L - Labubu: ವೈರಲ್ ಗೊಂಬೆ ಲಬುಬು ಈ ವರ್ಷವೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಜನರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ "What is a Labubu?" ಎಂದು ಹುಡುಕಿದರು. ಈ ಪದವು ಟಾಪ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
M - Maha Kumbh: ಮಹಾ ಕುಂಭವು ಟಾಪ್ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪದವು ಪ್ರಯಾಣ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
N - Nano Banana Trends: ಜನರು ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನ, ಗೂಗಲ್ನ AI ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಷನ್ ಟೂಲ್ಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರು. ಬಳಕೆದಾರರು 3D model trend, Gemini saree trend prompt ಮತ್ತು new photo ಟ್ರೆಂಡ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರು.
O - Operation Sindoor: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ಪದವು ಗೂಗಲ್ನ ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹುಡುಕಾಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪದವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರು.
P & Q - Phu Quoc: ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಡೇಟ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ Phu Quoc ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಪಿ ಕೀವರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಫುಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
R - Ranveer Allahabadia: ಜನರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
S - Squid Game & Sunita Williams: ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಾ***ಡ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್ ಅಗ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ಪದವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಸಹ S ಕೀವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರು.
T & U - Thekua, Ukadiche Modak: ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜನರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿThekua ಮತ್ತು Ukadiche Modakಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿ ಮತ್ತು ತಿರುವಾತಿರೈ ಕಾಲಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
V - Vaibhav Suryavanshi: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.
W - Women's World Cup & Waqf Bill: ಈ ವರ್ಷ Women's World Cup ಮತ್ತು India Women vs South Africa Women ಪಂದ್ಯವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ What is ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ What is Waqf Bill?.
X - X's Grok: 2025 ರಲ್ಲಿ ಎಐ ಟೂಲ್ಕಿಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಗ್ರೋಕ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.
Y - Yorkshire Pudding: ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.
Z - Zubeen Garg: ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.
67 Meme: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೀಮ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ ಮೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 67 ಮೀಮ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮೀಮ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಮೀಮ್ ಸೇರಿವೆ.
AI ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ: AI ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಕೂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರೋಕ್, ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಂತಹ ಪರಿಕರಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ChatGPT Ghibli Art ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಾಪ್ ಎಐ ಸರ್ಚ್ ಟರ್ಮ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
