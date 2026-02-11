'ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ' ಎಂದರೇನು?: ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದೇಕೆ ಅಮೆರಿಕ?
Digital Services Taxes: ಭಾರತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೇನು ಲಾಭ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Published : February 11, 2026 at 8:14 AM IST
Digital Services Taxes: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (DST) ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸಿತು?, ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು? ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಖರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕವು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರೆಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಸರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವರು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ- ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೀಟ್
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾನತೆಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?: ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೆ, 'ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ'.
ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಹೀರಾತು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್, ಮೆಟಾ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತ 2016ರ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾನೀಕರಣ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಅನಿವಾಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಹೀರಾತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿರೋಧವೇಕೆ?: ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್ (ಯುಎಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್) ಜನವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ‘ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು ತಾರತಮ್ಯದ ಕ್ರಮ. ಇವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ತೆರಿಗೆಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ $30 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು USTR ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್ ವಿವರ ನೀಡಿದೆ.
Google, Meta, ಮತ್ತು Amazonನಂತಹ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 65% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು $5.82 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ.52,000 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮಾನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೂ ವಿದೇಶಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿವ್ವಳದೊಳಗೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಭಾರತವು 2018ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ (SEP) ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅನಿವಾಸಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು 18% GST ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ಅಡೋಬ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವುದೇ ಭಾರತ?: ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದರೆ, ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ)ಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ ನಿಷೇಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಸರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನೀತಿ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಷೇಧವು ಅವರ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಉಳಿದಿರುವ ಸುಂಕದ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕೇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌಲಭ್ಯ, ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ.
