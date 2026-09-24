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ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಬ್ ಆಗಲು ಇಡೀ ಉದ್ಯಮ ಒಂದಾಗಬೇಕು: ಸೆಮಿಕಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2026

Global Semiconductor Hub: ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಬ್ ಆಗಲು ಇಡೀ ಉದ್ಯಮ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಸೆಮಿಕಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2026 (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 8:06 AM IST

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Global Semiconductor Hub: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ 'whole-of-industry' ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಶೀಟ್ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಡೀ ಉದ್ಯಮದ ಸಹಯೋಗ ಅಗತ್ಯ: ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಘಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂದು SEMICON India 2026 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯವು ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಷನ್‌ಗೆ ಒತ್ತು: ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಘಟಕಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ಸಹಯೋಗದ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಪ್‌ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧನಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಪೋಷಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ವರೂಪವು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಾದ, ಸಂಘಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು.

56 MoU, 12 ಸೆಮಿಕಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘಗಳು ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ವಿಶಾಲವಾದ 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್' ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೆಮಿಕಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ಸುಮಾರು 300 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, AI, R&D, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 56 MoUಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ನಡೆದವು.

ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ (PLI) ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸರ್ಕಾರವು 12 ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 5 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

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