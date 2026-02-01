ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026: 4 ದೂರದರ್ಶಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ನವೀಕರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರ
Union Budget 2026: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026 ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : February 1, 2026 at 4:38 PM IST
Union Budget 2026: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026 ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊಡ್ಡ ಸೌರ ದೂರದರ್ಶಕ (NLST), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ದೂರದರ್ಶಕ (NLOT), ಹಿಮಾಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ದೂರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು COSMOS 2 ತಾರಾಲಯ ಸೇರಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೋಲಾರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ (NLST) ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನ" ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವು. ಅವು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಸಂವಹನ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ (NLOT) ಅನ್ನು ದೂರದ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದೂರದರ್ಶಕವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಸುಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನವಜಾತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ದೂರದ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹಗಳು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು. ಸಂಶೋಧಕರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ತೆಳುವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹೊಸ COSMOS 2 ತಾರಾಲಯವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇದು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
