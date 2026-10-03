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ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ: ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಭವಿಷ್ಯ!

India Robotic Surgery Leader: ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ NCR ರೋಬೋಟಿಕ್ ಹಬ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಲೀಡರ್ JP NADDA HEALTHCARE INNOVATION INDIA TO SURPASS US BY 2030
ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 11:24 AM IST

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India Robotic Surgery Leader: ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಭಾರತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ (SRS) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವರು, "ಭಾರತ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿ NCR ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಹಬ್​: ಭಾರತ ವೇಗವಾಗಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ-NCR ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ 2,257 ಇದ್ದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು 2025ರಲ್ಲಿ 10,937ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ 8,912 ಇದ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು 2025ರಲ್ಲಿ 44,857ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, 11 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ದೆಹಲಿ NCR ದೇಶದಲ್ಲೇ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಹಬ್ ಆಗಿದೆ.

ಯಾವ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್?: ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33ರಷ್ಟು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ-ಬಿನೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಶೇ 30.2ರಷ್ಟು ಯುರಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಸುಮಾರು ಶೇ 22.1ರಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗೈನಕಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ-ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್, ಥೊರಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2030ಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಗುರಿ: ಸಫ್ದರ್‌ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಯುರಾಲಜಿ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರೀನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು SRSನ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ (ಯುರಾಲಜಿ) ಡಾ. ಅನುಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, "ಭಾರತ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಸ್ಥಾಪಿತ ನಾಯಕರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

SRS ಇಂಡಿಯಾದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಿನಿಮಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ಬಿಂದಾಲ್ ಅವರು, "ದೆಹಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರವರ್ತಕ ಸರ್ಜನ್‌ಗಳು, ಹೈ-ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ತಂಡಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಾರಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರೋಬೋಟ್ ಕೈಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಕಡಿಮೆ ನೋವು, ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತ ಈಗ ಅಗ್ಗದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಲೀಡರ್
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