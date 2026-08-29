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135 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಚಂದಾದಾರರು: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ 62 ಲಕ್ಷ ಏರಿಕೆ!

India Telecom Growth: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಚಂದಾದಾರರು 62 ಲಕ್ಷ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 135 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್ ಹೇಳಿದೆ.

TRAI JULY 2026 REPORT WIRELESS SUBSCRIBERS RISE VLR DATA JULY 2026 MOBILE NUMBER PORTABILITY
135 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಚಂದಾದಾರರು (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 8:59 AM IST

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India Telecom Growth: ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ದೂರವಾಣಿ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ 62 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 135.4 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇಕಡ 0.46 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಏರಿಕೆ: ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರಣ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 60.2 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವೈರ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು 1.9 ಲಕ್ಷ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

TRAI JULY 2026 REPORT WIRELESS SUBSCRIBERS RISE VLR DATA JULY 2026 MOBILE NUMBER PORTABILITY
135 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಚಂದಾದಾರರು (Photo Credit: IANS)

ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದೂರವಾಣಿ ಚಂದಾದಾರರು 1354.28 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಗರ ಚಂದಾದಾರರು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ 58.83 ರಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಚಂದಾದಾರರು ಶೇಕಡ 41.17 ರಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮಷಿನ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಂದಾದಾರರು 1094.48 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1046.34 ಮಿಲಿಯನ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಮತ್ತು 48.14 ಮಿಲಿಯನ್ ವೈರ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಮಷಿನ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1005.72 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಶೇಕಡ 0.58 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

TRAI JULY 2026 REPORT WIRELESS SUBSCRIBERS RISE VLR DATA JULY 2026 MOBILE NUMBER PORTABILITY
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (Photo Credit: IANS)

ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ದೂರವಾಣಿ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 15.8 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 557.59 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಸಿಕ ಶೇಕಡ 0.28 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಮಷಿನ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೆಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 94.68 ರಷ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಟೆಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಶೇಕಡ 61.05 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಟೆಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಶೇಕಡ 154.12 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೋರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 15.98 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರು ಎಂಎನ್‌ಪಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವಿಸಿಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಕ್ರಿಯ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1204.01 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದೆ.

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TAGGED:

TRAI JULY 2026 REPORT
WIRELESS SUBSCRIBERS RISE
VLR DATA JULY 2026
MOBILE NUMBER PORTABILITY
INDIA TELECOM GROWTH

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