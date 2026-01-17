ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ದೇಶ: 5G ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ!
400 Million 5G-Users India: ಭಾರತವು ಈಗ 400 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು 5G ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ 5G ಚಂದಾದಾರರ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 17, 2026 at 7:00 PM IST
400 Million 5G Users India: ಭಾರತವು 5G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. 5Gಯ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು 5G ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತವು 5G ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ದೇಶದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
400 million 5G users & counting… 🇮🇳— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) January 16, 2026
With over 400M+ 5G users, India today stands as the world’s second-largest 5G subscriber base and among the fastest adopters globally. Under the visionary leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi, India’s 5G story is setting new global… pic.twitter.com/nUqUwVqg9U
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 400 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ವೇಗ, ಕಡಿಮೆ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ತ್ವರಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಭಾರತದ 5G ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯಮ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ 5G ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಭಾರತವು 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ 5G ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"400 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು 5G ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ 5G ಚಂದಾದಾರರ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಿಂಧಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ಪ್ರಮಾಣ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ 5G ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, 1 ಬಿಲಿಯನ್ 5G ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಸರಿಸುಮಾರು 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು 190 ಮಿಲಿಯನ್ 5G ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಾರತವು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 394 ಮಿಲಿಯನ್ 5G ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇಶವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ 5G ಅಳವಡಿಕೆ ದರವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ 5G ಪ್ರಾರಂಭ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಕಡಿಮೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದ 5G ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು: 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮೊದಲು ಜಿಯೋ ಟ್ರೂ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಜಿಯೋ ನಂತರ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಏರ್ಟೆಲ್ 5G ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (Vi) 2024ರಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ 5G ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಟವರ್ಗಳು, ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು, 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಬಳಕೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ಏಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳಗಳ ನಂತರವೂ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 5G ಡೇಟಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅನೇಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ 5G ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು 5Gಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎರಿಕ್ಸನ್ನ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 2031ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ 5G ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 80% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ 36GB ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 65GBಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ಕಥೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.
