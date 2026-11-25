2036ರ ವೇಳೆಗೆ 40 - 45 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಲಿದೆ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಘೋಷಣೆ!
India Space Economy ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವಿರುವ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2036ರ ವೇಳೆಗೆ 40 - 45 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಜಿಗಿಯಲಿದೆಯೆಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 2:35 PM IST
India Space Economy 2036 Projection: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2036ರ ವೇಳೆಗೆ 40 ರಿಂದ 45 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದನೇ 'ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ 2026' (India International Space Conclave 2026) ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸಾಧಾರಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದ್ದ (Single-digit) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈಗ ಸುಮಾರು 400 ರಿಂದ 500 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸರಣಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳೇ ಈ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಇರುವ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 40-45 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಂಕಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 400-500 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದೇಶದ ಅಪಾರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
'ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿ 2036: ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್' ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ISpA) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮಾವೇಶವು, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿ 2036: ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್' (Space Economy 2036: The India Blueprint) ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳು: ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದಶಕಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು..
- ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NSIL) ಸ್ಥಾಪನೆ.
- ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಥರೈಸೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ (IN-SPACe) ರಚನೆ.
- ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ.
ಇವು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಪ್ರಗತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
- ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ (Skyroot Aerospace): ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಹಾರಾಟ, ಬಹು-ಮಿಷನ್ ಉಡಾವಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು 'ಯುನಿಕಾರ್ನ್' (Unicorn) ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಚಿವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
- ಅಗ್ನಿಕುಲ್ (Agnikul) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ದೇಶೀಯ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು, ಭೂ-ವೀಕ್ಷಣಾ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಕುಲ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೂ ಸಚಿವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವುದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಇಂದು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಸ್ವದೇಶಿ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ 2036ರ ವೇಳೆಗೆ 40-45 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
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