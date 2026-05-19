ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ 2026: ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು

India Space Congress 2026: ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2026 ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟ್‌ಕಾಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(SIA)-ಇಂಡಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ 2026 (Photo Credit: India Space Congress)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 19, 2026 at 8:55 AM IST

India Space Congress 2026: ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ದಿಗ್ಗಜರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ISC) 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ: ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ ಜೂನ್ 17 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ISC) 2026 ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಟ್‌ಕಾಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(SIA)-ಇಂಡಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ. ಶೈಲೇಶ್ ನಾಯಕ್, ISRO, IN-SPACe ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. SIA-ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪಾವುಲೂರಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವದ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ-ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ISC 2026 ಉದ್ಯಮ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಾ.ಸುಬ್ಬರಾವ್​ ಪಾವುಲೂರಿ ಹೇಳಿದರು.

‘ಭಾರತವು 'ಮಿಷನ್-ಕೇಂದ್ರಿತ' ವಿಧಾನದಿಂದ 'ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಕೇಂದ್ರಿತ' ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ‘ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವುದು, ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಆಳುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು’’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಐಎ-ಇಂಡಿಯಾದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಐಎಸ್‌ಸಿ 2026 ಕೇವಲ ಸಮ್ಮೇಳವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ 'ವಿಶ್ವಬಂಧು' (ಜಾಗತಿಕ ಭ್ರಾತೃತ್ವ) ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಒಮ್ಮುಖವಾಗುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

