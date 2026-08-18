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ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಮಾರಾಟ: ದುಬಾರಿ, ಅತಿ ದುಬಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಅಗ್ಗದ ವಿಭಾಗ!

India Smartphone Market Q2 2026: 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

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ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಮಾರಾಟ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 11:23 AM IST

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India Smartphone Market Q2 2026: 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಸಾಧನ ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದು, ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದಾಸ್ತಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೈಬರ್​ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಾಗರೂಕ ಗ್ರಾಹಕ ಖರ್ಚು, ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಈ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಗ್ಗದ, ಮಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ವಿಭಾಗದ ಮಾರಾಟ ಶೇ.88ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೊರೆಯುವ ವಿಭಾಗ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದುಬಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಬಾರಿ ವಿಭಾಗ ಶೇ.54ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50,000 ರೂ.ಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ವಿಭಾಗ ಶೇ.72ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬಯಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ಕಂತು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯದಂತಹ ಆಫರ್​ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

"ಅತಿ ದುಬಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಶೇ.72ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ಕಂತು, ವಿನಿಮಯ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಲದಂತಹ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯಂತ್ರಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೈಬರ್​ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ಮೆಂಕಾ ಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಅದೇ ವೇಳೆ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೊರೆಯುವ ವಿಭಾಗಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುದಿಗಳ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: 2ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋನ್ ವಿಭಾಗ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದರೆ, 4ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋನ್ ವಿಭಾಗ 43ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.

2026ರ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು: 2026ರ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ.10 ರಿಂದ 12ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಜಾಗರೂಕ ಗ್ರಾಹಕ ಮನೋಭಾವ, ಭಾಗಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೊರೆಯುವ ವಿಭಾಗಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿವೆ.

"ಭಾಗಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗ 2026ರ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಸೈಬರ್​ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಮಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ದುಬಾರಿ ವಿಭಾಗಗಳು 2026ರ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ 50ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಅನುಭವ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ನಂತಹ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳು ದುಬಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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