ಸುಂಕ ಹೊರೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಫ್ತು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ
Made In India Smartphone Exports: ‘ಮೇಡ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : December 5, 2025 at 8:20 AM IST
Made In India Smartphone Exports: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಫ್ತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಫ್ತು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $1.47 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಏಪ್ರಿಲ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು $10.78 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ $3.60 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಒತ್ತಡಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಫ್ತು $0.46 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ $1.47 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ, ಈಗ ಸ್ಥಿರ ಚೇತರಿಕೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಫ್ತು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಫ್ತು $1.65 ಬಿಲಿಯನ್, ಮೇನಲ್ಲಿ $2.29 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ $1.99 ಬಿಲಿಯನ್, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ $1.52 ಬಿಲಿಯನ್, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ $0.96 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ $0.88 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಫ್ತುಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಫ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ನಡುವೆ $10.68 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ $15.95 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 49.35% ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 66.54%, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 66.61% ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 82.27% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಮಾಣದ ದಕ್ಷತೆ, ಉತ್ತಮ PLI ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲು ಸಾಧಿಸಿದ ಆ್ಯಪಲ್: ಅಮೆರಿಕದ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಾದ ಆ್ಯಪಲ್, ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಚೀನಾ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆದಿವೆ.
ಆ್ಯಪಲ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ತಯಾರಕರಾದ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಒಡೆತನದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ಗಳು ಸುಮಾರು 28 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತನ್ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
