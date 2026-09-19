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44 ಬಿಲಿಯನ್​ನಿಂದ 90 ಬಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಜಂಪ್! ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಡಿಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು?

Semiconductor Demand Double: ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಡಿಕೆ 2029-30ರ ವೇಳೆಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ 90 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವೇರಬಲ್ಸ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಹೊಂದಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

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ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಡಿಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 9:48 AM IST

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Semiconductor Demand Double: ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸುಮಾರು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಬಹುದು. 2025-26ರಲ್ಲಿ 44 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ 2029-30ರ ವೇಳೆಗೆ 90 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಬಹುದು. ಪಾಲಿಸಿ ಬೆಂಬಲ, ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಪಿಎಮ್​ಜಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಶಿತ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಜಂಟಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವೇರಬಲ್ಸ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲು: ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವೇರಬಲ್ಸ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ. 2029-30ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 42.13 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮೀರಿದೆ. ದೇಶದ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು?: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

78 ಸಾವಿರ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲು: ವರದಿಯು ಜೂನ್ 2026ರವರೆಗಿನ ದಶಕದ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 78,000 ಪ್ರಕಟಿತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 28,000 ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು 92 ಪ್ರತಿಶತ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಹೈ-ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿವೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಟ್, ಇಂಟರ್‌ಪೋಸರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಹಾಗು ಪವರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ. ಇದು ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ವೇಫರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್‌ನ ಬಂಡವಾಳ ತೀವ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಮಾತು: ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವಕಾಶವು ದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎನೇಬಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿವೆ ಎಂದು KPMG ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲುದಾರ ಅಖಿಲೇಶ್ ತುಟೇಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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