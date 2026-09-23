ಬೆಂಗಳೂರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಗ್ ಆಫರ್! ಚಂದ್ರನ ರೂಲ್ಸ್ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನಾ ನಾಸಾ ಮುಂದೆ ಬಿಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ!
NASA Moon-Base: ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಶ್ವತ ಮೂನ್ ಬೇಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಜೂನಿಯರ್ ಪಾಲುದಾರನಾಗುವ ಬದಲು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ನಿಯಮ ರೂಪಿಸುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 9:14 AM IST
NASA Moon Base Invitation: ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಶ್ವತ ನಾಸಾ ಬೇಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಂದ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪಾಲುದಾರನಾಗುವ ಬದಲು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂಲದ ಪಾಲಿಸಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೋವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮೊದಲು ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಹಯೋಗದ ಬದಲು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಭಾರತದ ಆದ್ಯತೆ: ನಾಸಾ ಭಾರತವನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಬಹು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಂತಹ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ನಾಸಾದ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಖಾಸಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಗಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಒತ್ತಾಯ: ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನವದೆಹಲಿ ತೂಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಶ್ವತ ನಾಸಾ ಬೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ತನಗೆ ಏನು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತನ್ನ ಗಮ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಭಾರತ: ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗಮ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಚಂದ್ರನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಾರತದ ಗಮನವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆಫರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ ಹೂಡುವ ಬದಲು ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಡೇಟಾ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಆಳವಾದ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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