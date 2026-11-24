ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸರಕು ತರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್: ಇದು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಯುವಕರ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್' ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
Inbound Aerospace PADS System: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ 'ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್' ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'PADS' ಎಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 9:36 AM IST
Inbound Aerospace PADS System: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ (ಗಗನಯಾನ), ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ರಹಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ (Microgravity) ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು (Reusable spacecraft) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಚೇತರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (Recovery systems) ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿವೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೋ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿ ಬೇರೆಡೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆದು, ನಿಗದಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನ ಸ್ವದೇಶಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ 'PADS': ಈ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಹಾಗೂ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ (IIT Madras) ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್' (Inbound Aerospace) ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಏರಿಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್' (Precision Aerial Delivery System - PADS) ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಬೀಳುವ ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ PADS ಹಾಗಲ್ಲ.. ಇದು ಜಿಪಿಎಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ (GPS), ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು (IMUs), ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ (Autonomous guidance) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದತ್ತ ನಿಖರವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಂತಹ ಹಲವು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯೂ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಬದಲಾಗುವ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? PADS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ..
- ಆಯತಾಕಾರದ ರಾಮ್-ಏರ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ (Rectangular Ram-Air Parachute): ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಆಯತಾಕಾರದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಲಿಫ್ಟ್' (Lift) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಅನ್ನು ವಿಮಾನದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್: ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಪಿಎಸ್, ಐಎಂಯು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪೇಲೋಡ್ ಇರುವ ನಿಖರ ಸ್ಥಾನ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಗುರಿಯಿಂದ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ.
- ಮೋಟಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಲನೆ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪುಟ್ಟ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಾರಗಳನ್ನು (Control lines) ಎಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾದಂತೆ ಪಥವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥ ತಿರುವುಗಳನ್ನು (Energy-efficient turns) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗುರಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ (Overshooting) ನಿಖರವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು; ಮುಂದಿದೆ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಮೊದಲ ವೈಮಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (Aerial drop trial) PADS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 30 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯ 200 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅರವಿಂದ್ ಐ.ಬಿ., "ಆರಂಭಿಕ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಖರತೆಯನ್ನು 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು 3 ಕಿ.ಮೀ., 8 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 30 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕದ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳ (Materials) ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಾತಾವರಣ ಮರುಪ್ರವೇಶದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಭುಟೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಬೆಂಕಿಯಂತಹ ಶಾಖ ಮತ್ತು ವಾಯುಬಲ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ (Re-entry) ವಿಪರೀತ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ತೀವ್ರ ವಾಯುಬಲ (Aerodynamic loads) ಮತ್ತು ವೇಗ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೋಡಣೆ: PADS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ನೌಕೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಲು ವಿಶೇಷ ಉಷ್ಣ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Thermal Protection System - TPS), ಬಲಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್, ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇಡೀ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಬಹುಪಯೋಗಿ: ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
- ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗೆ ವರದಾನ: ಹಿಮಾಲಯದಂತಹ ದುರ್ಗಮ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಗಡಿ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಮದ್ದುಗುಂಡು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದಿಂದ ಬೀಳಿಸುವುದು (Airdrops) ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ PADS ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರಗಳ ಬಳಿಯೇ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಭುಟೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮರುಬಳಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳ ಉದ್ಯಮವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಶಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ (Vishal Reddy) ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಸ್ಥಿರ 'ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್' (Orbital Logistics) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಉಡಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮರುಬಳಕೆ ನೌಕೆಗಳು, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಉಷ್ಣ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚೇತರಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೌಕೆಗಳ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟು, ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಾಣಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (Flight frequency), ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನೌಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮರುಬಳಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉಷ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ (In-house) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳೆಂದರೆ: ಉಷ್ಣ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದು, ನೌಕೆಯ ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ವಿಂಡ್-ಟನಲ್ (Wind-tunnel) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 3 ಕಿ.ಮೀ., 8 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 30 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ 2028ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಿಷನ್ (Maiden orbital mission) ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೌಕೆಯು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಮರುಪ್ರವೇಶದ ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನೊಳಗಿನ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಈಗ ಕೇವಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ತರುವ 'ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್' ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೇರಿತ 'ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್' ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. PADS ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಮತ್ತು 2028ರ ಮರುಬಳಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
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