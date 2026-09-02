ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಹೊಸ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಶೇ.11ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ!
Refurbished Phone Market India: ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ 13 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ, ಹೊಸ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಶೇ.11ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : September 2, 2026 at 12:55 PM IST
Refurbished Phone Market India: ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಒತ್ತಡವು ಭಾರತದ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. Counterpoint Research ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ-ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರಾಟವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 11 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 13 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮೆಮೊರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಪ್ರಚಿರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಮುಂಗಡ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸುಲಭ EMI ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಗ್ರಾಹಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯು, ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಶೇ. 30, ಆಪಲ್ ಶೇ. 23 ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ: ಭಾರತದ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಆಪಲ್ ಶೇ. 23 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
iPhone 13 ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆಯ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಧನವು iPhone 15 ಮತ್ತು iPhone 17 ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧನಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಪಾಠಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂಕರಣ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವೀಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 16 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ vs ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|ವಿಷಯ
|ವಿವರ
|ಅವಧಿ
|ಜನವರಿ - ಜೂನ್ 2026
|ಹೊಸ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 11 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ
|ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 13 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 16 ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
|ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ
|ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಮೆಮೊರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, EMI ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳು
|ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾಯಕರು
|Samsung ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಪಾಲು, Apple ಶೇ 23 ರಷ್ಟು ಪಾಲು, ಸಂಘಟಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ
|ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿ
|iPhone 13 ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆಯ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮಾದರಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ
|ಗ್ರಾಹಕರ ಬದಲಾವಣೆ
|ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಒಲವು, ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಓದಿ: ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ; ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆ!