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ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ! 20 ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಿಡ್, 6,000 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುರಿ!!

India Rare Earth Magnet Scheme: ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 20 ಬಿಡ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, 6,000 ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

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ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 8:45 AM IST

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India Rare Earth Magnet Scheme: ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ (India Rare Earth Magnet Scheme) ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಿಂದ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 20 ಬಿಡ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು NdPr ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಯಸ್ಕಾಂತದವರೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಟೈಮ್ಸ್ ಕುವೈತ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಕೇವಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡ್ದಾರರಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದೇಶದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ.

7.74 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಯೋಜನೆ - 6,000 ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿ: ಭಾರತದ 7.74 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಂಯೋಜಿತ REPM ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ 20, 2026 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2026 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಟೂಬ್ರೋ, ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿನ್ಯೂ, ಅಟೆರೋ ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, 20 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್, ಲೋಹಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸಿಂಗಾಪುರದ NEO ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆ.

"20 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ, ಇದು ಸ್ಥಾಪಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಮರುಬಳಕೆ ತಜ್ಞರು, ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವರೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ - ಸೌಲಭ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ: ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸದೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ನಿಜವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ನೀತಿ ಒತ್ತು ಈಗ ಗಣನೀಯ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ.

ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಮಯವು ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ.

ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಯೋಜನೆ ವಿವರ

ವಿವರಮಾಹಿತಿ
ಯೋಜನೆ ಏನು?ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ, NdPr ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಅಯಸ್ಕಾಂತದವರೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಸರಪಳಿ
ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುರಿ7.74 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಯೋಜನೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ REPM ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ 1,200 ಟನ್ ವರೆಗೆ, 5 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಬಿಡ್ ವಿವರ20 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಬಿಡ್, ಮಾರ್ಚ್ 20 2026 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಹ್ವಾನ, ಆಗಸ್ಟ್ 13 2026 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯುವಿಕೆ
ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳುಲಾರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಟೂಬ್ರೋ, ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿನ್ಯೂ, ಅಟೆರೋ ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, 20 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್, ಲೋಹಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್, NEO ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಪ್ರೊಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ
ನೀತಿ ಒತ್ತುಕೇವಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ, ಮೇಲ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೆಳಮುಖ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ನಿವಾರಣೆ
ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಅರೆವಾಹಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಫ್ತು

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TAGGED:

REPM MANUFACTURING 6000 TONNE
NDPR OXIDE TO MAGNET CHAIN
COAL INDIA MAGNET PROJECT
20 COMPANIES SUBMIT BIDS
INDIA RARE EARTH MAGNET SCHEME

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