ಎಐ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 3ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಭಾರತ! ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?
AI Competition: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ AI ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. AI ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 15, 2025 at 2:08 PM IST
AI Competition: ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ '2025 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಐ ವೈಬ್ರನ್ಸಿ ಟೂಲ್' ವರದಿಯು ಭಾರತವು AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 2024ರ ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ವೈಬ್ರನ್ಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. AIಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ' ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಅದರಂತೆ AI ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಯುಎಸ್ (ಅಂಕ 78.6) ಮತ್ತು ಚೀನಾ (36.95) ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂಕಗಳು 21.59 ಆಗಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ (17.24), ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (16.64), ಸಿಂಗಾಪುರ (16.43), ಸ್ಪೇನ್ (16.37), ಯುಎಇ (16.06), ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ (16.04) ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿವೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಹಿಂದಿನ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು 4 ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ AI ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ - ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ AI ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, AIಗೆ ಬರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಹ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. AI ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು 5 ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಗಳು: ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಗಳು AI ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆನಡಾ $2.4 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 21,600 ಕೋಟಿ), ಚೀನಾ $47.5 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 4.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಿಧಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 109 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳು (ಸುಮಾರು ರೂ. 11.44 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ), ಭಾರತ 1.25 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 11,250 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ 100 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.
