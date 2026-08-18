ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದಕ ಭಾರತ; ಸೀಗಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ನಂಬರ್ 1!
India Fish Production: ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 8ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : August 18, 2026 at 1:57 PM IST
India Fish Production: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸೀಗಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೆರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2015 ರಿಂದ 39,272 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ: 2015 ರಿಂದ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಜನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಹ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 39,272 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷಿ ವಲಯವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಮೀನು ರೈತರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ: ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯುವಕರು, ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಮೀನು ರೈತರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಲಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೇಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನವರೆಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಉದ್ಯಮ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಂ-ಎಂಕೆಎಸ್ಎಸ್ವೈ ಯೋಜನೆ: 2024ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 8ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, 2023-24 ರಿಂದ 2026-27ರವರೆಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಂ-ಎಂಕೆಎಸ್ಎಸ್ವೈ ಅಂದಾಜು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ವಲಯದ ಅಂತರ್ಗತ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯದ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪಿಎಂ-ಎಂಕೆಎಸ್ಎಸ್ವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
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