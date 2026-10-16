ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಗುಳುಂ! ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಂದ ಜಲಕಂಟಕದ ಭೀತಿ!
Data Center Framework India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ-ಲಾಭದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 1:23 PM IST
Data Center Framework India: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 'ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್'ಗಳ (Data Centers) ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ.
ಈ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು (Framework) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ, ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಪರಿಸರ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ 250 ML ನೀರು ಖಾಲಿ!: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಯೋಜಕ (NCSC) ರಾಜೇಶ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT) ಮೂಲಕ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ, ಅದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 250 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ (ಕಾಲು ಲೀಟರ್) ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ! ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬದಲಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ (No Planet B). ನಾವು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NITI Aayog’s Frontier Tech Hub released the 'Data Centre Evaluation Framework to Help States Plan for Sustainable Growth'. Developed in consultation with the Ministry of Power, MeitY, DPIIT and industry stakeholders, the Framework helps States assess infrastructure readiness, identify resource constraints early, evaluate proposals consistently and coordinate action across departments and utilities. It promotes sustainable planning by encouraging States to assess power availability, water stress and environmental considerations, while identifying suitable locations and planning infrastructure in advance of demand. The Framework also enables States to link incentives to measurable outcomes, including local employment, skilling, domestic procurement and innovation, while promoting domestic capabilities across the data-centre technology value chain. Designed as a practical decision-support tool, it can be adapted to State priorities without adding another layer of regulation, supporting faster and more predictable project implementation while maximising long-term economic value. #FrontierTechHub #DataCentres #DigitalInfrastructure @PMOIndia | @narendramodi | @Rao_InderjitS | @MIB_India | @PIB_India | @DDNewslive | @ashoklahiribjp | @karandi65 | @debjani_ghosh_— NITI Aayog (@NITIAayog) October 14, 2026
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಗ್ರಿಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ!: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, AI ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯು 2026ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ $765 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 2031ರ ವೇಳೆಗೆ $1.6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ $7.6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಈ ದೈತ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು, ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಜಲ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯ: ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂಬರುವ 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲೋಚಿತ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಗಳು, ಅಂತರ್ಜಲ, ಪುರಸಭೆಯ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ (Cooling Systems) ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'ವಾಟರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್' (WUE) ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮೋಹಿತ್ ಕಪೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವನಾಡಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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