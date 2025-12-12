ETV Bharat / technology

ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​: ಡಿಜಿಟಲ್​ ವಿಳಾಸದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ!!

Indian Postal Address: ಭಾರತವು ಭೌತಿಕ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು DHRUVA ಎಂಬ ಕರಡು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್ (Photo Credit: ETV BHARAT VIA MICROSOFT COPILOT DESINER)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
Indian Postal Address: ಭಾರತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಳಾಸಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು "ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಬ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನಿಕ್​ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್" (DHRUVA) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಳಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು UPI ಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು ಇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವು ಸಂಖ್ಯೆ, ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

DHRUVA ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ದೀರ್ಘ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಳಕೆದಾರನ ಹೆಸರಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು Rohith@Dhruva ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

DIGIPIN ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಹೊಸ 10-ಅಂಕಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. DHRUVA DIGIPIN ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹೋಲುವ 10-ಅಂಕಿಯ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ 12 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ DIGIPIN ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ GPS ಬಳಸಿ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ.

DHRUVA ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: DHRUVA ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದಂತಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ DHRUVA ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು Ashwati@Dhruva ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಈ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಿತ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಹೊಸ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. UPI ಐಡಿಯಂತೆಯೇ, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

DHRUVA ಕಂಟ್ರೋಲರ್​ ಯಾರು?

  • Address Service Providers: ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಥವಾ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು Rohith@dhruva ನಂತಹದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.
  • Address Validation Agency: ವಿಳಾಸ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • Address Information Agents: DHRUVA ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • NPCI ನಂತಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?:

  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
  • ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ನೀವು ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  • ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಖರವಾದ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಮನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?: DHRUVAದ ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಳಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ?: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಪಿನ್ ಅನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತೆ ದೇಶವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

