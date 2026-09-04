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ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ! ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಕರೆ

Electric Trucks India: ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಉತ್ತೇಜನ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆಗಾರ ತರುಣ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಕರೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 9:08 AM IST

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Electric Trucks India: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳತ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆಗಾರ ತರುಣ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

SIAM ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕರೆ: ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 66ನೇ SIAM ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶವು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಲು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಗುರಿ: ನಮಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಭೂದೃಶ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಈ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಘಟಕಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಪೂರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ದುರ್ಬಲತೆಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಸುಳಿವು: ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಬರಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಪೂರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ದೇಶೀಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಉತ್ತೇಜನ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವರ

ವಿವರಮಾಹಿತಿ
ಯಾರು ಹೇಳಿದರು?ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆಗಾರ ತರುಣ್ ಕಪೂರ್, 66ನೇ SIAM ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಮುಖ್ಯ ಕರೆ ಏನು?ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ದೇಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ
ಗಡುವು ಮತ್ತು ಗುರಿಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇಡೀ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಹೇಗೆ?ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ದೇಶೀಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ
ಇತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಟೋ ಘಟಕಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು, ಅಪರೂಪದ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆ ದುರ್ಬಲತೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯತ್ತ ಜಗತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರಲಿದೆ

ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ! 20 ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಿಡ್, 6,000 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುರಿ!!

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TARUN KAPOOR PM ADVISOR
SIAM ANNUAL CONVENTION
DOMESTIC BATTERY MAKING
ELECTRIC TRUCK PRICE CUT
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