ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಿಐಎಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ: 2027ರಿಂದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿ, 60 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ!
Screen Protector BIS Rule: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಐಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 2027 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 7:53 AM IST
Screen Protector BIS Rule: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ (ಸಿಆರ್ಒ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಸಿಇಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಐಎಸ್ 19348:2025 ‘ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ - ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್’ ಮಾನದಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.
2027 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರಲಿ, 2027ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಬಿಐಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಗದಿತ ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬದಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗಡುವಿನವರೆಗಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು ದೇಶೀಯ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಮಾನದಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಬಿಐಎಸ್ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಈ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗಾಗಿ 12 ಸಾವಿರದಿಂದ 16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಇಎ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಕಡ್ಡಾಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು "ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್" ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು 50 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ನಿಜವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್-ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಘೋಷಣೆಯಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ: ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಳಪೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
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