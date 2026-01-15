ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Mercedes-Maybach GLS Launched in India: ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಕ್ಯೂಎಸ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 15, 2026 at 1:57 PM IST
Mercedes-Maybach GLS Launched in India: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಪುಣೆಯ ತನ್ನ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ನಂತರ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಭಾರತ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಜರ್ಮನ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 19,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಮೇಬ್ಯಾಕ್ GLS ಮತ್ತು EQS SUV ಗಳ ಹೊಸ "ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿ"ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12 ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೊಸತೇನಿದೆ?
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಹಿಂದಿನ ₹3.17 ಕೋಟಿಗಿಂತ ₹2.75 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ ಅಗ್ಗ) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
- ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹4.10 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನಗಳು, ಫುಲ್-ಲೆಂಥ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಮನರಂಜನಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ-ವರ್ಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್-ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
- ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಭಾವನೆಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆದರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 12.3-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 29-ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ಮೆಸ್ಟರ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳು, ನಾಲ್ಕು-ವಲಯ ಆಟೋ ಎಸಿ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಮತ್ತು ಎಂಟು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಯಾವುದು?:
|ಎಂಜಿನ್
|4-ಲೀಟರ್ V8 ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ + 48V ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್
|ಪವರ್
|550 ಪಿಎಸ್
|ಟಾರ್ಕ್
|700 ಎನ್ಎಂ
|ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್
|9-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್
|ಡ್ರೈವ್
|ಆಲ್ ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ EQS SUV
- ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ EQS ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 7-ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು 5-ಸೀಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ 21-ಇಂಚಿನ AMT-ಶೈಲಿಯ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ AMG-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿವೆ. 17.7-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 15-ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ಮೆಸ್ಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 5-ಝೋನ್ ಆಟೋ AC ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಸೇರಿವೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ
|ವೇರಿಯಂಟ್
|EQS SUV 450 (5-ಸೀಟರ್)
|EQS SUV 580 (7-ಸೀಟರ್)
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|122kWh
|122 kWh
|ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ
|775 ಕಿ.ಮೀ
|809 ಕಿ.ಮೀ
|ಪವರ್
|360 ಪವರ್
|544 ಪವರ್
|ಟಾರ್ಕ್
|800 ಎನ್ಎಂ
|858 ಎನ್ಎಂ
|ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್
|6.2 ಸೆಕೆಂಡ್
|4.8 ಸೆಕೆಂಡ್
|ಡ್ರೈವ್
|ಆಲ್ ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್
|ಆಲ್ ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್
- EQS SUV ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹ 1.34 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ₹ 1.48 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಇದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
