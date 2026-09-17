ಸಾಮಾಜಿಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಎಐ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ: ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್
Bill Gates AI Warning: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಎಐ ಬಳಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 17, 2026 at 8:18 AM IST
Bill Gates AI Warning: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಹಿಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಎಐಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ: ಅವರು ಎಐನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಐ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಅವರು ಇದು ತರಬಹುದಾದ ಆಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಐ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಎಐ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾದ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಿಂತ ಎಐ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಎಐ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಐ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ: ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಂತಹ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಅಗತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೇಟ್ಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!: ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯ: ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ ಉಪಕರಣಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬದಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಎಐ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?: ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಆಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಐ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದ ವಿಷಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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