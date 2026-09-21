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ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಸಂಸದರ ದಂಡು: ಐಐಎಸ್‌ಸಿ, ಇಸ್ರೋ, ಬಿಇಎಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ, ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ

Japanese Delegation Bengaluru: ಜಪಾನ್ ಸಂಸದರ ನಿಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಐಎಸ್‌ಸಿ, ಇಸ್ರೋ, ಬಿಹೆಚ್‌ಇಎಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಎಐ, ಸ್ಪೇಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಸಂಸದರ ದಂಡು (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 9:13 AM IST

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Japanese Delegation Bengaluru: ಜಪಾನ್ ಸಂಸದರು ಇಂಡಿಯಾ-ಜಪಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಐಐಎಸ್‌ಸಿ), ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ (ಇಸ್ರೋ) ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ಗೆ (ಬಿಇಎಲ್) ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ವಿನಿಮಯವು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರದ ಆಳ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಈ ಇಂಡಿಯಾ-ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಐಐಎಸ್‌ಸಿ, ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಬಿಇಎಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

"ಎಐ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸ್ಪೇಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ-ಜಪಾನ್ ಸಹಕಾರವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನಿಮಯವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರದ ಆಳ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಭೇಟಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, "ಜಪಾನ್‌ನ ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಾರೋ ಕೊನೋ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಜಪಾನ್ ಸಂಸದೀಯ ನಿಯೋಗ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19, 2026 ರಂದು ಬಿಇಎಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ (ಡಿವಿಪಿ) ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಜಪಾನ್ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್​ಗಳಾದ ಕೊನೋ, ಕರೆನ್ ಮಕಿಶಿಮಾ, ಕೆಂಜಿ ನಕಾನಿಶಿ ಮತ್ತು ಸಾಕೋ ಯಮಮೊಟೊ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, "ಇಂಡಿಯಾ-ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಟಾರೋ ಕೊನೋ, ಕರೆನ್ ಮಕಿಶಿಮಾ, ಕೆಂಜಿ ನಕಾನಿಶಿ ಮತ್ತು ಸಾಕೋ ಯಮಮೊಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಪಾನ್ ಶಾಸಕರು ಈ ವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಟೇಕ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಜಪಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಶಿಂಜಿರೋ ಕೊಯಿಜುಮಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಹವರ್ತಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ನಂತರ ಕೊಯಿಜುಮಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಭೆ ಮುಗಿದಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ 'ಇದು ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದ ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜಪಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೊಯಿಜುಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಚಿವರು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಡುವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವಾತಾವರಣದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಜಪಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೊಯಿಜುಮಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

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