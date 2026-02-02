ಚೀನಾಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂಚಲನ, ಆಮದಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ!!
Electric Vehicle Components : ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿವೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಆಮದಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಲಿದೆ.
Published : February 2, 2026 at 8:39 AM IST
Electric Vehicle Components: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 9ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ, "ಚೀನಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರುವ" ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೋನ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಕೊರತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜಪಾನ್, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಮಲಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ರೂ. 22,000 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ರೂ. 40,000 ಕೋಟಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಈ EV ಮೋಟಾರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು EV ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು EV ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಆಗಮನವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಏಷ್ಯಾದ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಚೀನಾ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳ ಸಂಪರ್ಕವು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸರಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕ್ರಂಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ.. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿವೆ.
