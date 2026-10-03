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ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ 3 ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೋ: EV, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸೋಲಾರ್ ಮೇಳ!

India EV Show 2026: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಆಟೋ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ EV, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಮೂರು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೋಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, 150 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು 15000 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BATTERY SHOW PIMPRI 2026 SOLAR SHOW AUTO CLUSTER ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೋ ಪುಣೆ 150 ಕಂಪನಿ EV ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ 3 ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೋ! (Photo Credit: ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 10:51 AM IST

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India EV Show 2026: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EVs) ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಬಳಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ EV, ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇಶಿ - ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕೆದಾರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜನರಿಂದ ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ.

ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೂರು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೋ: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 'ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ EV ಶೋ 2026', 'ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೋ' ಮತ್ತು 'ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಶೋ' ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಪಿಂಪ್ರಿ - ಚಿಂಚ್‌ವಾಡ್‌ದಲ್ಲಿರುವ 'ಆಟೋ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್'ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು, 15,000 ಜನಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಡೀಲರ್, ವಿತರಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವವರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರ, ಫ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಟರ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೋವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ, ತ್ರಿಚಕ್ರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ, ಬಸ್, ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಉಪಕರಣ, ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ: ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, EV ತಯಾರಿಕೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ವಿವಿಧ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಇಲ್ಲಿ EV ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿವರೆಗಿನ ಇಡೀ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಂಘಟಕರ ಮಾತು: 'ಫ್ಯೂಚರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿಧಿ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ EV ಶೋನ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೋ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಶೋ ಜೊತೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಡೀ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಯಾರಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕೆದಾರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರ, ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೇಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು: ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುಣೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ EV, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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BATTERY SHOW PIMPRI 2026
SOLAR SHOW AUTO CLUSTER
ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೋ ಪುಣೆ
150 ಕಂಪನಿ EV ಪ್ರದರ್ಶನ
INDIA EV SHOW 2026

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