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ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್​ ಟ್ರೈನ್​ ಆರಂಭ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣ

Indian Bullet Train: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಬುಲೆಟ್​ ಟ್ರೈನ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 11:34 AM IST

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Indian Bullet Train: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NHSRCL) ಮುಂದಿನ 15 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನ ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್-ಸಬರಮತಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾಪಿ, ಬಿಲಿಮೋರಾ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ ನಡುವಿನ 98 ಕಿಮೀ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗಮ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾಪಿಯಿಂದ ಸಬರಮತಿಯವರೆಗಿನ 352 ಕಿಮೀ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಥಾಣೆಯಿಂದ ಸಬರಮತಿಯವರೆಗಿನ 492 ಕಿಮೀ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಸಬರಮತಿಯ ಅಂತಿಮ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ 508 ಕಿಮೀ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2029ರ ವೇಳೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಿಯರ್ (ಪಿಲ್ಲರ್) ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 91 ಪ್ರತಿಶತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗಿರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ: ಗರಿಷ್ಠ 320 ಕಿಮೀ ವೇಗ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಸೀಮಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ 2 ಗಂಟೆ 58 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್-ಇನ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. NHSRCL ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ:

  • ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಾಣವು ಶೇ. 91 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆಯೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಹಳಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು (ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಈ ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಬೃಹತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೀಮ್​ಗಳ ತಯಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ಗಿರ್ಡರ್ ಎರಕಹೊಯ್ದ) ಶೇ. 76 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಿರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಗಿರ್ಡರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್. ಈ ಕಾರ್ಯ ಶೇ. 72 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಬಲವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಬೆಡ್‌ನ ಕೆಲಸ 35 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ OHE (ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​) ಕೆಲಸ ಶೇ. 33 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಯೋಜನೆಯ ಹೈಲೆಟ್ಸ್​:

  • ಒಟ್ಟು ದೂರ: 508.90 ಕಿಮೀ (ಗುಜರಾತ್: 349.03 ಕಿಮೀ, ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು: 4.30 ಕಿಮೀ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 154.76 ಕಿಮೀ)
  • ವಯಾಡಕ್ಟ್ಸ್​: 465.38 ಕಿಮೀ (91.58%)
  • ಸೇತುವೆಗಳು: 9.82 ಕಿಮೀ (1.93%)
  • ಸುರಂಗಗಳು: 26.22 ಕಿಮೀ (5.26%)
  • ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ: 21 ಕಿಮೀ (ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ 7 ಕಿಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)
  • ಇತರೆ: 6.75 ಕಿಮೀ (1.3%)
  • ಒಟ್ಟು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: 12 (ಗುಜರಾತ್: 8, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 4)

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TAGGED:

MUMBAI TO AHMEDABAD BULLET TRAIN
BULLET TRAIN SERVICES
HIGH SPEED BULLET TRAIN CORRIDOR
JAPANESE SHINKANSEN TECHNOLOGY
INDIAN BULLET TRAIN

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