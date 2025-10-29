ETV Bharat / technology

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸನ್ನದ್ಧ

Heaviest Communication Satellite: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೋ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ISRO COMMUNICATION SATELLITE ISRO LVM3 CMS 03 COMMUNICATION SATELLITE
ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸಿದ್ಧ (Photo Credit: X@ISRO)
Heaviest Communication Satellite: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ LVM3 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ CMS-03 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು LVM3ನ ಐದನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಹಾರಾಟ (LVM3-M5)ವಾಗಿರಲಿದೆ. CMS-03 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 4,400 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ LVM3 ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

LVM3 (ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್-3) ಇಸ್ರೋದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೂರು ಹಂತದ ಮಧ್ಯಮ-ಭಾರೀ ಲಿಫ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (GTO)ಗೆ ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: LVM3 ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. GTOಗೆ 4 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು PSLV ಅಥವಾ GSLV Mk-IIಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಸ್ರೋ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಉಡಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 7 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಮಿಷನ್: ಜುಲೈ 2023ರಲ್ಲಿ LVM3-M4 ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್​ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಆಯಿತು. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

LVM3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

  • ಎತ್ತರ: 43.5 ಮೀಟರ್ (14 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಎತ್ತರ)
  • ಲಿಫ್ಟ್-ಆಫ್ ತೂಕ: 640 ಟನ್ (ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ 800 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು)
  • ಹಂತಗಳು: 3 (2 ಸಾಲಿಡ್​ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್​ + 1 ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ಕೋರ್ + 1 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ)
  • ಬೂಸ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು: S200 (ಸಾಲಿಡ್​ ಫ್ಯೂಯಲ್​, 205 ಟನ್ HTPB ಫ್ಯೂಯಲ್​)
  • ಕೋರ್ ಹಂತ: L110 (ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ಫ್ಯೂಯಲ್​, ವಿಕಾಸ್ ಎಂಜಿನ್)
  • ಮೇಲಿನ ಹಂತ: CE-20 (ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್, LOX/LH2 ಫ್ಯೂಯಲ್​)
  • ಪೇಲೋಡ್ ಫೇರಿಂಗ್: 5 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ (ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಕವರ್)
  • GTO ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 4 ಟನ್ (CMS-03 ನಂತಹ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು)
  • ಉಡಾವಣಾ ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ (ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ)

ಈ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೂಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಕೋರ್ ಹಂತ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಹಂತವು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾರಾಟವು 20-25 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

CMS-03 (ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್​ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್​-03) ಬಹು-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು GSAT-7R ಅಥವಾ GSAT-N2 ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ (ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಧನಸಹಾಯ) ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇದು ಸಾಗರ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 4,400 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಭಾರತದಿಂದ GTOಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಕೆಲಸವೇನು?: Ka-band ಹೈ-ಥ್ರೂಪುಟ್ (HTS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 40 ಭೀಮ್ಸ್​ (ಸಿಗ್ನಲ್ ಕವರೇಜ್ ಪ್ರದೇಶ) 70 Gbps (ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಗಿಗಾಬಿಟ್‌ಗಳು) ವೇಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್​, ಡೇಟಾ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​, ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್​ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್​ ಸೇವೆ​ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿ: ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅವಧಿ 14-15 ವರ್ಷಗಳು. ಇದನ್ನು GEO (36,000 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರ) ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್ಸ್​ (ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಟರ್‌ಗಳು), ಸೋಲಾರ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್​ (ವಿದ್ಯುತ್‌ಗಾಗಿ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು. ಇದು ಹವಾಮಾನ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರುಗಳ ಜಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹತ್ವ: ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

LVM3-M5 ಮಿಷನ್: ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು..

  • ಈ ಮಿಷನ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಈ ಮಿಷನ್ LVM3ನ 5ನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಹಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8ನೇ ಉಡಾವಣೆ (ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಆಗಿದೆ.
  • ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ನವೆಂಬರ್ 2ರ ಸಂಜೆ 5.26ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ.
  • ಉಡಾವಣಾ ಸ್ಥಳ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ. ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಉಡಾವಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.
  • ಉದ್ದೇಶ: CMS-03 ಅನ್ನು GTO ಗೆ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು GEO ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಹಾರಾಟದ ಅನುಕ್ರಮ:

  • ಲಿಫ್ಟ್-ಆಫ್: S200 ಬೂಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ 126 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
  • ಹಂತದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ: 2 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬೂಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು L110 ಕೋರ್ ಚಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೇಲಿನ ಹಂತ: CE-20 ಎಂಜಿನ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು 5,325 ಮೀ/ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪೇಲೋಡ್ ನಿಯೋಜನೆ: ಉಪಗ್ರಹವು 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ) ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
  • ತಂಡ: 500+ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಸವಾಲುಗಳೇನು?: ಹವಾಮಾನ, ಏಕೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಆದರೆ LVM3 100% ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು:

  • ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಭಾರತವು ಈಗ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ನೆರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ: ನೌಕಾ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಗಳಿಕೆ: NSIL (ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂ. 10,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ.
  • ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದೆ LVM3 ಯುಎಸ್ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ.

