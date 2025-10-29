ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸನ್ನದ್ಧ
Heaviest Communication Satellite: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೋ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : October 29, 2025 at 1:19 PM IST
Heaviest Communication Satellite: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ LVM3 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ CMS-03 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು LVM3ನ ಐದನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಹಾರಾಟ (LVM3-M5)ವಾಗಿರಲಿದೆ. CMS-03 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 4,400 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ LVM3 ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
LVM3 (ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್-3) ಇಸ್ರೋದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೂರು ಹಂತದ ಮಧ್ಯಮ-ಭಾರೀ ಲಿಫ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (GTO)ಗೆ ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: LVM3 ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. GTOಗೆ 4 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು PSLV ಅಥವಾ GSLV Mk-IIಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಸ್ರೋ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಉಡಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 7 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.
ಹಿಂದಿನ ಮಿಷನ್: ಜುಲೈ 2023ರಲ್ಲಿ LVM3-M4 ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
LVM3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ಎತ್ತರ: 43.5 ಮೀಟರ್ (14 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಎತ್ತರ)
- ಲಿಫ್ಟ್-ಆಫ್ ತೂಕ: 640 ಟನ್ (ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ 800 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು)
- ಹಂತಗಳು: 3 (2 ಸಾಲಿಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ + 1 ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೋರ್ + 1 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ)
- ಬೂಸ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು: S200 (ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, 205 ಟನ್ HTPB ಫ್ಯೂಯಲ್)
- ಕೋರ್ ಹಂತ: L110 (ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ವಿಕಾಸ್ ಎಂಜಿನ್)
- ಮೇಲಿನ ಹಂತ: CE-20 (ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್, LOX/LH2 ಫ್ಯೂಯಲ್)
- ಪೇಲೋಡ್ ಫೇರಿಂಗ್: 5 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ (ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಕವರ್)
- GTO ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 4 ಟನ್ (CMS-03 ನಂತಹ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು)
- ಉಡಾವಣಾ ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ (ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ)
ಈ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಕೋರ್ ಹಂತ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಹಂತವು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾರಾಟವು 20-25 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
CMS-03 (ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್-03) ಬಹು-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು GSAT-7R ಅಥವಾ GSAT-N2 ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ (ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಧನಸಹಾಯ) ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇದು ಸಾಗರ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 4,400 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಭಾರತದಿಂದ GTOಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಕೆಲಸವೇನು?: Ka-band ಹೈ-ಥ್ರೂಪುಟ್ (HTS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 40 ಭೀಮ್ಸ್ (ಸಿಗ್ನಲ್ ಕವರೇಜ್ ಪ್ರದೇಶ) 70 Gbps (ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಗಿಗಾಬಿಟ್ಗಳು) ವೇಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್, ಡೇಟಾ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿ: ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅವಧಿ 14-15 ವರ್ಷಗಳು. ಇದನ್ನು GEO (36,000 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರ) ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ಸ್ (ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗಳು), ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ (ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು. ಇದು ಹವಾಮಾನ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರುಗಳ ಜಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹತ್ವ: ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
LVM3-M5 ಮಿಷನ್: ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು..
- ಈ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಈ ಮಿಷನ್ LVM3ನ 5ನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಹಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8ನೇ ಉಡಾವಣೆ (ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಆಗಿದೆ.
- ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ನವೆಂಬರ್ 2ರ ಸಂಜೆ 5.26ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ.
- ಉಡಾವಣಾ ಸ್ಥಳ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ. ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಉಡಾವಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.
- ಉದ್ದೇಶ: CMS-03 ಅನ್ನು GTO ಗೆ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು GEO ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಹಾರಾಟದ ಅನುಕ್ರಮ:
- ಲಿಫ್ಟ್-ಆಫ್: S200 ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ 126 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
- ಹಂತದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ: 2 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು L110 ಕೋರ್ ಚಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೇಲಿನ ಹಂತ: CE-20 ಎಂಜಿನ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು 5,325 ಮೀ/ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪೇಲೋಡ್ ನಿಯೋಜನೆ: ಉಪಗ್ರಹವು 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ) ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
- ತಂಡ: 500+ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಸವಾಲುಗಳೇನು?: ಹವಾಮಾನ, ಏಕೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಆದರೆ LVM3 100% ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು:
- ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಭಾರತವು ಈಗ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ನೆರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ: ನೌಕಾ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಗಳಿಕೆ: NSIL (ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂ. 10,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ.
- ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದೆ LVM3 ಯುಎಸ್ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ.
