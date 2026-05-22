ಆಟೋ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ, ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಗೋತ್ತಾ?
Published : May 22, 2026 at 12:45 PM IST
India Goes Beyond E20: ಭಾರತ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. E20 ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು E22, E25, E27 ಮತ್ತು E30 ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (BIS) ಮೇ 15ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಜಲರಹಿತ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಇಂಧನ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, E22, E25, E27 ಮತ್ತು E30 ನಂತಹ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ E20 ಮಿಶ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೂಲತಃ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 2030ರ ಬದಲು 2025-26ರ ವೇಳೆಗೆ E20 ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ದರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ E20 ಇಂಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಸಹ E20-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು E30 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
BIS ಅಧಿಸೂಚನೆಯು E22 ರಿಂದ E30 ಇಂಧನಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ E85 ನಂತಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
E30 ಇಂಧನವು ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ E22, E25 ಅಥವಾ E30 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹೊಸ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ E20 ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಣ ಇಂಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೂಲವೆಂದು ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಎಥೆನಾಲ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ?: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 85 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬುತ್ತದೆ.
