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ಭಾರತ - ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆ!: ಮಾನವ ಸಹಿತ ಹಾರಾಟ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್

Bengaluru Space Expo Paris Summit: ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಲ, ಮಾನವ ಸಹಿತ ಹಾರಾಟ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮ್ಮಿಟ್.

ISRO CNES COOPERATION HUMAN SPACEFLIGHT INDIA BENGALURU SPACE EXPO PARIS SPACE SUMMIT 2025
ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 9:23 AM IST

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Bengaluru Space Expo Paris Summit: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರು ದಶಕದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ಫಿಲಿಪ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ವರ್ಚುಯಲ್ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ: ಈ ಮಾತುಕತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9-10 ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7-9 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ.

ISRO CNES COOPERATION HUMAN SPACEFLIGHT INDIA BENGALURU SPACE EXPO PARIS SPACE SUMMIT 2025
ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಲ (Photo Credit: IANS)

ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್: ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮ್ಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮ್ಮಿಟ್ ಡೆಲಿವರೆಬಲ್ಸ್‌ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಬಲ: ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಡೇಟಾದ ಲಭ್ಯತೆ, ಮುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡೆವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್: ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಕೀನೋಟ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಿಯೋಗವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಾಚೆಗಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೊ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ರೋ ಭೇಟಿ ಫಿಕ್ಸ್: ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಪೇಸ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28-30 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ರೋ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಆರು ದಶಕಗಳ ನಿಕಟ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಸಿಎನ್‌ಇಎಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೇಘಾ - ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರಲ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಡೀಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್

ವಿಭಾಗಮಾಹಿತಿ
ಸಭೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರುವರ್ಚುಯಲ್ ಸಭೆ - ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ (ಭಾರತ) ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಫಿಲಿಪ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್), ದಿನ - ಶುಕ್ರವಾರ, ವಿಷಯ - ಮಾನವ ಸಹಿತ ಹಾರಾಟ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಹಕಾರ
ಮುಂಬರುವ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮಿಟ್ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9-10, ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7-9, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೀನೋಟ್ - ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾನವ ಹಾರಾಟ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ - ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ISS ಆಚೆಗಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್
6 ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್ಹಳೆಯ ಜಂಟಿ ಮಿಷನ್ - ಮೇಘಾ-ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್, ಸರಲ್, ಹೊಸ ಫೋಕಸ್ - ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಹವಾಮಾನ ಅನ್ವಯ, ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ, ಡೇಟಾ ಮುಕ್ತತೆ, ITU ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಚಿವ ಭೇಟಿ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28-30 ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ರೋ

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TAGGED:

ISRO CNES COOPERATION
HUMAN SPACEFLIGHT INDIA
BENGALURU SPACE EXPO
PARIS SPACE SUMMIT 2025
BENGALURU SPACE EXPO PARIS SUMMIT

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