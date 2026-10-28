ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು E100 ಎಥೆನಾಲ್ ಯುಗ! ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ..
E100 Fuel Approval: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ತೈಲ ಆಮದು ತಗ್ಗಿಸಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ E100 ಶುದ್ಧ ಎಥನಾಲ್ ಬಳಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 11:08 AM IST
E100 Fuel Approval: ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳು (Flex-Fuel Vehicles) ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂದರೆ 'E100' ಇಂಧನ ಬಳಸಿ ಚಲಿಸಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ನಿಯಮಾವಳಿ 1989ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್. 911(ಇ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ನಿಯಮ 115 ರಲ್ಲಿದ್ದ 'E85' ಇಂಧನದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ "E85 ಅಥವಾ E100" ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ (Emission) ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದೇನು? ಈ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೂ E100 ಇಂಧನ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಹನ ಸವಾರರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಲ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರು (OEMs) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (FFVs) ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ E20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ E85 ಅಥವಾ E100 ಇಂಧನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ಗಳನ್ನು E10/E20 ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ (E20) ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 5 ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ 2025 ರಲ್ಲೇ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು E10 ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಿಂದಲೇ E20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಐಒಸಿಎಲ್ (IOCL) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ E85 ಇಂಧನ ಪ್ರಚಾರದ ಆರಂಭಿಕ ರೋಲ್ಔಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮವು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇ-20 (E20) ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ E20 ಇಂಧನದಲ್ಲೇ ರನ್ ಆಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಅಧಿಕೃತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಾಹನ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ ಹೊರತು E100 ಇಂಧನ ಬಳಸುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಎಥನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ (Maruti Suzuki WagonR) ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಿಯಾ ಸಿರೋಸ್ FFV (Kia Syros FFV) ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ನಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ (Suzuki Gixxer) ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿದೆ.
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