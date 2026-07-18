ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್-1: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಸಂದೇಶ!
First Private Orbital Rocket: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರಾಕೆಟ್ 'ವಿಕ್ರಮ್ -1' ಇಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 18, 2026 at 9:42 AM IST
First Private Orbital Rocket: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮ್ -1 ರಾಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 'ಆಗಮನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪೇಲೋಡ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಇರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ವಿಕ್ರಮ್-1 ಅನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜುಲೈ 18 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್-1 ನಿಜವಾದ ಹಾರಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಹ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಕ್ರಮ್-1 ಎಂದರೇನು?: ವಿಕ್ರಮ್-1 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು-ಹಂತದ ಕಕ್ಷೀಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಘನ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವು ಕಕ್ಷೆಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಕುಶಲತೆಗಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 350 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಕದ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟವು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಳಿಜಾರಿನೊಂದಿಗೆ 450 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್-1 ಭಾರತೀಯ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ನ್ಯಾನೊಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತಯಾರಕ ಧ್ರುವ ಸ್ಪೇಸ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಹು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಉಡಾವಣೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಕಕ್ಷೀಯ ರಾಕೆಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 18 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಸ್ರೋ) ಉಡಾವಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಇದರ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
Thank you, Hon. Prime Minister Modiji! 🙏🇮🇳— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 18, 2026
This historic milestone has been made possible by your vision for India’s space sector and the transformative reforms that opened new frontiers for private space innovation in the country.
Grateful for your leadership and… https://t.co/a7upwFAFqP
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಸಂದೇಶ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪೇಲೋಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ 'ವಿಕ್ರಮ್-1' ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಪೇಲೋಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕೈಬರಹದ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಮಿಷನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ರಚಿಸಿದ 'ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬ್ಲೂಮ್' ಕಲಾಕೃತಿಯು ಪೇಲೋಡ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಕ್ರಮ್-1 ರಾಕೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
- ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮ್-1 ರಾಕೆಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವಿಕ್ರಮ್-1 ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 24 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯ-ವರ್ಗದ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ.
- ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಗುರವಾದ ಇಂಗಾಲ-ಸಂಯೋಜಿತ ರಚನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಉಕ್ಕುಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ರಾಕೆಟ್ ಮೂರು ಘನ-ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ವಿಕ್ರಮ್-1 ಅನ್ನು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ-ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ (LEO) 350 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ವಿಕ್ರಮ್-1 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಕೆಟ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸಾಬೀತಾದ ನಂತರವೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಡಾವಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ನಂಬುತ್ತದೆ. 'ಮಿಷನ್ ಆಗಮನ್' ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅದು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
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