ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 'ಗಗನಯಾನ' ಮಿಷನ್: 2027ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ಮಿತ 'PSLV' ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ!
India First Industry Built PSLV Launch: ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ವಲಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ' ರಾಕೆಟ್ 2027ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 8:07 AM IST
India First Industry Built PSLV Launch: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ 'ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್' (PSLV) ರಾಕೆಟ್ 2027ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1) ಉಡಾವಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್' (India International Space Conclave)ದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಸ್ರೋದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವಾದ 'ನ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (NSIL) ನೀಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ಮತ್ತು ಲಾರ್ಸೆನ್ ಅಂಡ್ ಟೂಬ್ರೊ (L&T) ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
860 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 5 PSLV ರಾಕೆಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: "ಈ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ L&T ಮತ್ತು HAL ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಐದು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ (2027) ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
NSIL ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ₹860 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೋದ 'ವರ್ಕ್ಹಾರ್ಸ್' PSLV ರಾಕೆಟ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ರೋದ 'ವರ್ಕ್ಹಾರ್ಸ್' (Workhorse) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸುಮಾರು 320 ಟನ್ ತೂಕದ ಮಧ್ಯಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದೆ.
- 1993ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
- ಇದು 600 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಸೂರ್ಯ-ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಧ್ರುವೀಯ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ 1,750 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
'ಗಗನಯಾನ' ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ಗಗನಯಾನ'ದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಾರಾಯಣನ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (Orbital module) ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಆಧಾರಿತ ಮಿಷನ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಇಸ್ರೋ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿ. ನಾಯರ್ ಅವರು ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ (From scratch) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರಲು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಾನವಸಹಿತ ಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುವ ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ 'ಗಗನಯಾನ-1' ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ 'ಹಾಫ್-ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್' (Half-humanoid) ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಉದ್ಯಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾರಾಯಣನ್ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 56 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು (Space assets) ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು.
"ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ" ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
HAL ಮತ್ತು L&T ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿರುವುದು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇಸ್ರೋಗೆ 'ಗಗನಯಾನ'ದಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಈ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನವು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
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