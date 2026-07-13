ದೇಶದ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು: ಈ ಟ್ರೈನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
India First Hydrogen Train: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವೇಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : July 13, 2026 at 7:56 AM IST
India First Hydrogen Train: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಯತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ಪೈಲಟ್ ರೈಲು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲಿಗೆ ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದಾದ್ಯಂತ ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಬೇಡಿ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಹರಿಯಾಣದ ಜಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಪತ್ ನಡುವೆ ಏಕಮುಖವಾಗಿ 89 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇದು ಒಟ್ಟು 356 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು 682 ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 2,600 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಪತ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು 12 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಜಿಂದ್ ಸಿಟಿ, ಪಾಂಡು ಪಿಂಡಾರ, ಲಲಿತ್ ಖೇರಾ, ಭಂಬೆವಾ, ಇಶಾಪುರ್ ಖೇರಿ, ಬುಟಾನಾ, ಖಂಡ್ರೈ, ಗೋಹಾನಾ, ರಬ್ರಾ, ಲಾತ್, ಮೋಹನ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಬರ್ವಾಸ್ನಿ. ಇದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 74010/74009 ಆಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 89 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ ದೆಹಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೀಸೆಲ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ರೈಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 1,200 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ದೊಳಗಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಲಿನ ಮೋಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಏಕೈಕ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನವೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಆವಿ. ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಿಸದ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಗರಿಷ್ಠ 110 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗವು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ₹111.83 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯುನಿಟ್ (DEMU) ರೈಲನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ನೆಲದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುಡುವ ಅನಿಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ಯೋಜನೆಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆ ಪತ್ತೆಕಾರಕಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ನಿರಂತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಗುರವಾದ ಅನಿಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಬದಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜರ್ಮನಿಯು 2022 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತೆ ಭಾರತವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾರೋ-ಗೇಜ್ (NG) ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಸಿರು ಸಾರಿಗೆ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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