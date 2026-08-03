ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್!! ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಗೆಟ್!
Cyberattack In India:ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : August 3, 2026 at 7:57 AM IST
Cyberattack In India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 26.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು 36.9 ಕೋಟಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಂಪನಿ Lisianthus Tech "Cyber Shikshit Bharat: Building a Cyber-Resilient India" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ನಾಗರಿಕರು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರದಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಂಡ CERT-In 2025 ರಲ್ಲಿ 29.44 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಅಟ್ಯಾಕ್: ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ Operation Sindoor ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ DDoS ದಾಳಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ಮಾಲ್ವೇರ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಫೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಘಟನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಲವಾದ ಸೈಬರ್ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಭಾರತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಸೈಬರ್ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿರಂತರ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯ": Lisianthus Tech ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ಹಾಗೂ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಖುಷಾಲ್ ಕೌಶಿಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಜಾಗತಿಕ ಯಶೋಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಈಗ ಕೇವಲ IT ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಡ್ಡಾಯ ವಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು, ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸೈಬರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Operation Sindoor ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ದಾಳಿ ಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು 36.9 ಕೋಟಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಪತ್ತೆಯು ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Cyber Shikshit Bharat ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೌಶಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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