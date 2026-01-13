ಇವಿಗೆ ಮನಸೋತ ದೇಶವಾಸಿಗಳು!; ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಮಾರಾಟ!!
India EV Sales: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೇಶದ EV ಮಾರಾಟವು ಉನ್ನತಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
Published : January 13, 2026 at 8:58 AM IST
India EV Sales 2025: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (ಇವಿ) ವಲಯವು 2025ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ನ (ಐಇಎಸ್ಎ) ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಹೊಸ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.8 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ನೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಇವಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 28.2 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಾಣದ ಶೇ72 ರಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವು 4.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಾಹನಗಳು 1.06 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಖರೀದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಅಧಿಕಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಇವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 1.28 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಒಟ್ಟು ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ 57% ರಷ್ಟಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು 0.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು 1.75 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದತ್ತ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು EV ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ EV ಮಾರಾಟದ 18% ರಷ್ಟಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು 2.66 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು (12% ಪಾಲು) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವು 2 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು (9% ಪಾಲು) ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ - ಟು - ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನ್ (EV-to-ICE) ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಖರೀದಿ ಟೆಂಡರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CESL) ಹಸಿರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ₹10,900 ಕೋಟಿ PM E-DRIVE ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 10,900 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
IESA ವರದಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಘು ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ EV ನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು 2025ರ ನಂತರ EV ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗಮನವು ಭಾರತದ EV ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
