ಎಸ್ಯುವಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ! Q2 ನಲ್ಲಿ 102% ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇವಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
Electric Passenger Vehicle: ಭಾರತದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ Q2 ನಲ್ಲಿ 102% ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : August 21, 2026 at 9:05 AM IST
Electric Passenger Vehicles Growth: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.102ದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ.26 ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಸೈಬರ್ಮೀಡಿಯಾ ರಿಸರ್ಚ್ (CyberMedia Research - CMR) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ 3 ಕಾರಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು
- ವಾಹನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದು
- ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುವುದು
2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇವಿ ಪಾಲು 7-8%: CMR ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇವಿಗಳು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ 7-8 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಹನಗಳು 40-45 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
"2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್, ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಚರ್ ಇರುವ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ" ಎಂದು CMRನ Smart Mobility ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಮಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಜೊತೆಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವಿ ಓಡಿಸುವ ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರು ಇವಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು.
"ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಇನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರುಗಳೇ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂಆರ್ನ ಶಿಪ್ರಾ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಯುವಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳ 'ಕಾರು'ಬಾರು:
- ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಎಸ್ಯುವಿಗಳು 58 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಪಡೆದಿವೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 33 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರ, ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.ಕ
- ನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರುಗಳು: 60 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು 34% ರಿಂದ 43% ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. OTA ಅಪ್ಡೇಟ್, ಇವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು 4G/5G ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್: 63 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲು 35% ರಿಂದ 46% ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವಿಗಳಲ್ಲೂ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್: 58 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲು 38% ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
- ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್: 45 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ADAS: 57 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ADAS ಇರುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ 88 ಪ್ರತಿಶತ ಕಾರುಗಳು Level 2 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿವೆ.
ಬೆಲೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ: ಭಾರತದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳೇ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ 98 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
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