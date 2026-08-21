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ಎಸ್​ಯುವಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ! Q2 ನಲ್ಲಿ 102% ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇವಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

Electric Passenger Vehicle: ಭಾರತದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ Q2 ನಲ್ಲಿ 102% ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

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ಎಸ್​ಯುವಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ರಾಜ್ಯ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 9:05 AM IST

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Electric Passenger Vehicles Growth: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.102ದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ.26 ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಸೈಬರ್​ಮೀಡಿಯಾ ರಿಸರ್ಚ್​ (CyberMedia Research - CMR) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ 3 ಕಾರಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

  1. ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು
  2. ವಾಹನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸುಧಾರಿಸಿರುವುದು
  3. ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುವುದು

2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇವಿ ಪಾಲು 7-8%: CMR ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇವಿಗಳು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ 7-8 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಲಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಹನಗಳು 40-45 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

"2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್, ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಚರ್ ಇರುವ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ" ಎಂದು CMRನ Smart Mobility ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಮಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಜೊತೆಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವಿ ಓಡಿಸುವ ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರು ಇವಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು.

"ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಇನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರುಗಳೇ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂಆರ್​ನ ಶಿಪ್ರಾ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದರು.

ಎಸ್​ಯುವಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳ 'ಕಾರು'ಬಾರು:

  • ಎಸ್​ಯುವಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು 58 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಪಡೆದಿವೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 33 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರ, ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.ಕ
  • ನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರುಗಳು: 60 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು 34% ರಿಂದ 43% ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. OTA ಅಪ್ಡೇಟ್, ಇವಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು 4G/5G ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್: 63 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲು 35% ರಿಂದ 46% ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವಿಗಳಲ್ಲೂ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್: 58 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲು 38% ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ದೊಡ್ಡ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
  • ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್: 45 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
  • ADAS: 57 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ADAS ಇರುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ 88 ಪ್ರತಿಶತ ಕಾರುಗಳು Level 2 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿವೆ.

ಬೆಲೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ: ಭಾರತದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳೇ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ 98 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

INDIA EV MARKET Q2 2026
CONNECTED CARS INDIA
SUV MARKET SHARE INDIA
ADAS ADOPTION INDIA
ELECTRIC PASSENGER VEHICLE GROWTH

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