ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ: ವರದಿ
EV Battery Demand: 2032ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಡಿಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
Published : May 15, 2026 at 11:15 AM IST
EV Battery Demand: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೇಡಿಕೆ 2032ರ ವೇಳೆಗೆ 200 GWhಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಭಾರತ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ (IESA) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ EV ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು 2025ರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 20 GWh ನಿಂದ 2032ರ ವೇಳೆಗೆ 200 GWhರವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ: ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗವರ್ಧಕವೆಂದರೆ FAME II ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (PLI) ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು. ಇವು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲಿಥಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LMFP), ಸೋಡಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್-ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು $19 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸವಾಲುಗಳೇನು?: ಆದರೆ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ನಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟಕಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳೀಕರಣ (ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ) ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಚೀನಾದಿಂದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೊರಗೆ. ಇದಲ್ಲದೇ LFP ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯು ಕೆಲವು ವಾಹನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಶನ್ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವೇಗ: ಭಾರತದ EV ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂತಿಮ ಯಶಸ್ಸು ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಳಿ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಮತ್ತು ಘನ - ಸ್ಥಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು.
