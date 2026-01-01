ETV Bharat / technology

ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಖತಂ: ಇ-ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ

No Three Wheeler Subsidies: ಟಾರ್ಗೆಟ್‌​ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇ-ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಾಹನಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ಇ-ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ (Photo Credit: 3 Wheelers Greaves Electric Mobility)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 1, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
No Three Wheeler Subsidies: ವಾಯಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪಿಎಂ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ಇ-3ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಾಲು ಶೇ.32ಕ್ಕೇರಿಕೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025ರಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು 32%ಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ವಾಹನಗಳ ಪಾಲನ್ನು 20-30%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಾಲನ್ನು 20-30%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮವೂ ಸಹ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2025ರಲ್ಲಿ 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ L5 ವರ್ಗಕ್ಕೆ (ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು) 2.88 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. 2025ರಲ್ಲಿ 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇ-ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾರ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ವಾಹನ (e-2W) ನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಕೇವಲ 7.5%. ಗುರಿ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.83 ಮಿಲಿಯನ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ: 2026-27ರ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೆಹಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಇವಿ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಪಿಎಂ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯು 14 ಸಾವಿರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 5,643 ಟ್ರಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

