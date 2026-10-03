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ಭಾರತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್!: ಆರ್ಯಭಟದಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ, ಗಗನಯಾನದವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ

India Global Space Power: ಆರ್ಯಭಟದಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ-3, ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್-1 ವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಭಾರತ 2028ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು 2040ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವನನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

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ಆರ್ಯಭಟದಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ, ಗಗನಯಾನದವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ (Photo Credit: ETV Bharat via ISRO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 7:39 AM IST

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India Global Space Power: ಭಾರತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವೇಗವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಾಂಜಾನಿಯಾದ ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ ಹೇಳಿದೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಯಣ ಇಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ-3, ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್-1, ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆ ಎಂದು ಲೇಖನ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಲಾಭ: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ, ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊಸ ಗುರುತು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್-1 ಸಾಧನೆ: 2023ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ - 3 ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್-1 ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೇಡೆಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಡಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ದೇಶವನ್ನು ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಯಾನದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು: ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಂದ್ರಯಾನ - 4 ಯೋಜನೆಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಬರೀ ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಹಲವು ಉಡಾವಣೆ, ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಏರುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಬೇಕು.

ಭಾರತದ ಗ್ರಹಗಳ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರಯಾನ ಅಂದರೆ ವೀನಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ 2028ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಗುರಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶುಕ್ರನ ವಾತಾವರಣ, ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ: ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೇತವೇ ಗಗನಯಾನ. ಮಾನವನನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಬೇಕು. ಕ್ರ್ಯೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್, ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಾನವರಹಿತ ಯಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಗಗನಯಾನ ಇದೀಗ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2028ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಿಲ್ದಾಣ 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ರೋಡ್‌ಮ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯನನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯೂ ಇದೆ. ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ, ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ, ಇದು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಕೃಷಿ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಸಂವಹನ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಭೂಕುಸಿತದ ಮೊದಲೇ ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಅರಣ್ಯ, ಜಲಮೂಲ, ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ತಲುಪಿಸಲು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ISROದ ಸೆಮಿ-ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಪ್‌ಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಪೇಟೆಂಟ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

CHANDRAYAAN 4 SAMPLE RETURN
BHARATIYA ANTARIKSH STATION
ಗಗನಯಾನ 2028 ಯೋಜನೆ
ಶುಕ್ರಯಾನ 2028 ಉಡಾವಣೆ
INDIA GLOBAL SPACE POWER

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