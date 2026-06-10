ಪವಾಡವೋ, ಅದೃಷ್ಟವೋ?; 2017ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1516, 2026ರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಇವಿ ಮಾರಾಟ!
Electric Two Wheeler Sales Report: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 10, 2026 at 12:58 PM IST
Electric Two Wheeler Sales Report: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. 2016ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೀಮಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು.
2017 ರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 1,516 ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಆದರೂ ನಂತರದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಅಂಶಗಳು EV ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿವೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ವಲಯವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇಂದು EVಗಳು ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಏರಿಕೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 303 ರಷ್ಟು ಗಗನಕ್ಕೇರುವ ಮೂಲಕ 6.61 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. 2021ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಒಳಗಿನವರನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ಆರಂಭಿಕ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾರಾಟವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 12.1 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದರೂ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 13.4 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈಗ 2026ರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತೆಯೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 8.01 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 49 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2025ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಾಣದ ಸುಮಾರು ಶೇ 60% ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 1.60 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಾರಾಟದ ಆವೇಗವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಮುಂದುವರಿದರೆ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಾಲು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಭಾಗವು ಒಟ್ಟು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.17 ರಷ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
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