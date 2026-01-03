ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿ 'ಎಕ್ಸ್' ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಅಶ್ಲೀಲ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಭಾರತ ನಿರ್ದೇಶನ
India Directs Elon Musk Led: ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : January 3, 2026 at 12:47 PM IST
Updated : January 3, 2026 at 2:41 PM IST
India Directs Elon Musk Led: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜನವರಿ 2 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಗ್ರೋಕ್ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲ: ಎಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅನುಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸಮಾಧಾನ: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು AI ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ: ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಗ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ AI ಇತರ ಪರಿಕರಗಳ (ChatGPT ಅಥವಾ ಜೆಮಿನಿ ಮುಂತಾದವು) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಲು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಗ್ರೋಕ್ AI ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ವಿವಾದದ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ: ಎಕ್ಸ್ನ AI ಪರಿಕರವಾದ ಗ್ರೋಕ್ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಗ್ರೋಕ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಸ್ತು (CSAM) ಸೇರಿದಂತೆ ಭಯಾನಕ ವಿಷಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರೋಕ್ನ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.
