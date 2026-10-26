ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ! ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಳಲು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್!
Made in India Mobile Phones: ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಸ್ವಂತ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 7:26 AM IST
Made in India Mobile Phones: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಹೌದು, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್'ನಲ್ಲಿ (NDTV World Summit) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಂಗದ ಮುಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎದುರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ದೇಶ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ: ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇವಲ ಭರವಸೆ ನೀಡದ ಸಚಿವರು, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಗಡುವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2026. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ (Designed in India), ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ (Manufactured in India) ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತದ್ದೇ ಆದ ಬ್ರಾಂಡ್ (Indian Brand) ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ," ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಾರಿದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲು!: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಒಂದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ (Consumer Electronics) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ತೆಳುವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು, ಆಂಟೆನಾಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು, ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು, ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಚಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಫೋನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಸವಾಲನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು: ಭಾರತವು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಎಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್. ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ (Printed Circuit Board - PCB) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
"ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ (PCB) ಅನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಳಹದಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂದು ಸ್ವಂತ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿದರು.
ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭವಿಷ್ಯ: ಕೇವಲ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದೇಶಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹62,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (PLI Scheme) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಚಿವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ದೇಶಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಆಪಲ್-ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
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