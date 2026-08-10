ಶೇ 54ರಷ್ಟು ಹಸಿರು ವಿದ್ಯುತ್ : 300GW ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಭಾರತ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ಪಟ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ!!
Non-Fossil Fuel Capacity India: 2014ರಲ್ಲಿ 2.8GW ಇದ್ದ ಸೋಲಾರ್ ಈಗ 165 GWಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2030ರ 500GW ಗುರಿಯ 60% ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್.
Published : August 10, 2026 at 10:45 AM IST
Non Fossil Fuel Capacity India: ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಜುಲೈ 31, 2026ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶವು 300 GW ಪಳೆಯುಳಿಕೇತರ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು 552 GW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇ 54 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ: ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.8 GW ಇದ್ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈಗ 165 GWಗೆ ಏರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ 21 GWನಿಂದ 58 GWಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 55.29 GW ಪಳೆಯುಳಿಕೇತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 44.6 GW ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು 6 GW ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
2030ರ ಗುರಿಯ 60% ಪೂರ್ಣ: 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 500 GW ನಾನ್-ಫಾಸಿಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯ ಶೇ60ರಷ್ಟನ್ನು ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ 2014-15ರ 190.96 ಬಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ 2025-26ರಲ್ಲಿ 477.79 ಬಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. "ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಎನರ್ಜಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ದೇಶ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತುಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶೀಯ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. PLI ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಸೋಲಾರ್ PV ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ALMM ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 2014ರ 2.3 GWನಿಂದ ಈಗ 200 GW ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವತ್ತ ಭಾರತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಡಿಪಾಯ: "ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ, ಇಂಧನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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