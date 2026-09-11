ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ಗದ ಡೇಟಾ ರಾಜಧಾನಿ ಭಾರತ: 1GBಗೆ ಕೇವಲ 9 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ!!
India Cheapest Data Capital: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1GB ಡೇಟಾ ಬೆಲೆ 287ರಿಂದ 9 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 102 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನಿಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 11:08 AM IST
India Cheapest Data Capital: ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಎಂ. ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಭಾರತವು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ಗದ ಡೇಟಾ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 102 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಂದು 1GB ಡೇಟಾಗೆ 287 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇಂದು ಅದು ಕೇವಲ 9 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
26 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 99.9% ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್: ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾವು 2022ರಲ್ಲಿ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 26 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ 99.9% ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5G ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದೇಶದ 85% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 4,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಾಗ ಅವು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆಧಾರ್, ಜನ್ ಧನ್, ಯುಪಿಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ 144 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತುಗಳು, ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು 9 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ನಾಗರಿಕರು ಹಣಕಾಸು ಬಳಸುವ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 84% ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ 49% ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 9 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 20 ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವಾಗ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
133 ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್, ಫಿನ್ಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ 2.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ: ಭಾರತವು ಈಗ 133 ಕೋಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಲಿಕಾಂನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 52 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಭಾರತದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 2.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರನಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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